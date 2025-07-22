Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики»‎, — сказано в сообщении.

20 июля российские войска взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР.

До этого сообщалось, что Россия продолжает наносить удары по военной инфраструктуре Украины, несмотря на масштабную поддержку Киева со стороны западных стран.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине. В этот день, в 5:52 мск президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальной военной операции. Он объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима».

Российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должны вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

Ранее на Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР.