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Губернатор рассказал о сбитых за ночь беспилотниках в Ставропольском крае

Владимиров: над Невинномысском Ставропольского края сбили 37 БПЛА
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Станислав Красильников/РИА Новости

Ночью над территорией Невинномысска Ставропольского края было ликвидировано 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, 37 беспилотников были сбиты в промежутке с 2:30 до 6:00 мск.

Владимиров подчеркнул, что это была самая массированная атака на Ставропольский край. Губернатор добавил, что пострадавших в результате налета беспилотников нет.

До этого сообщалось, что в Невинномысске, расположенном в Ставропольском крае, было зафиксировано более 10 взрывов.

В ночь на 25 июля Telegram-канал SHOT писал, что в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) произошла серия взрывов. Кроме того, не менее семи взрывов прогремело в пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области при отражении атаки украинских БПЛА «Лютый». Взрывы слышали жители Таганрога, Шахт, Матвеева Кургана и Новочеркасска. Также план «Ковер» был введен в Северной Осетии и других регионах Северного Кавказа.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин назвал регионы, которые чаще всего атакуют ВСУ.

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