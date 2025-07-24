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Украинские военные обвинили Зеленского в нехватке беспилотников

ТАСС: военные ВСУ с Сумского направления обвинили Зеленского в нехватке БПЛА
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Ints Kalnins/Reuters

Военнослужащие 33-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие на Сумском направлении, обвинили украинского лидера Владимира Зеленского в нехватке БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На фоне роста протестных настроений на Украине военнослужащие записали видеообращение с оскорблениями Зеленского, который не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», — сказали там.

Накануне в ряде украинских городов прошли акции протеста против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее в СБУ сообщили о желании Нацгвардии «идти на Киев».

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