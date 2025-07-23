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В СБУ сообщили о желании Нацгвардии «идти на Киев»

Глава СБУ Малюк: после обысков у Пивненко половина Нацгвардии опустила оружие
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НАБУ

После обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в доме командующего Нацгвардии Украины Юрия Пивненко, «половина Нацгвардии опустила оружие», не желая выполнять свои обязанности, в то время как другая половина выразила желание отправиться в Киев. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк, слова которого передает «Страна.ua».

Малюк также высказал мнение, что детективов НАБУ и прокуроров следовало бы «встречать с пистолетом» во время попытки начать обыск.

«Как можно приходить с обыском к командиру Нацгвардии, Героев Украины, боевому генералу Пивненко? Он этого заслуживает?» — прокомментировал он ситуацию.

По словам главы СБУ, обыск вызвал у военных сомнения в качестве командования, и многие из них стали выражать недовольство. Министр внутренних дел Игорь Клименко в течение недели проводил встречи с частями Нацгвардии для разрешения возникших вопросов после инцидента.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

23 июля украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил о подготовке новых протестов в трех крупных городах Украины. Акции направлены против закона президента Владимира Зеленского.

Сам Зеленский, комментируя ограничение полномочий НАБУ и САП, заявил, что это было необходимо, чтобы очистить их от влияния извне, в первую очередь от влияния РФ. В ЕС и США раскритиковали решение украинского лидера, отметив, что желающая стать членом Евросоюза страна не может проводить такую политику. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе предупредили Зеленского о последствиях решения по НАБУ и САП.

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