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В Сочи в результате падения обломков беспилотника погибла женщина

Оперштаб Краснодарского края: в Сочи при падении обломков дрона погибла женщина
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадавшие в момент падения обломков дрона находились на улице. Одна из них погибла на месте, вторая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

На месте происшествия на Авиационной улице работают специальные и экстренные службы.

24 июля глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщил, что под Сочи произошло попадание по нефтебазе.

До этого стало известно, что беспилотные летательные аппараты атаковали Сочи, в городе прозвучало около пяти взрывов. Местные жители рассказали, что видели яркие вспышки над морем и слышали громкие взрывы в центральном районе.

Ранее в Севастополе осколки БПЛА упали на пляж.

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