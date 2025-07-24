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Более 20 беспилотников сбили над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями

Минобороны: силы ПВО за более чем три часа сбили 21 украинский беспилотник
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Десять сбили над акваторией Черного моря, девять – над акваторией Азовского моря и два – над территорией Краснодарского края.

Столько БПЛА было перехвачено с 20:40 мск до 23:50 мск. С 19:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины.

23 июля российское военное ведомство сообщило, что за минувшую ночь над регионами России были сбиты 33 украинских дрона. Наибольшее количество украинских беспилотников было уничтожено над Тульской областью. Там российские силы ПВО нейтрализовали 12 БПЛА. Еще 11 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, остальные были сбиты в Нижегородской, Брянской, Курской и Калужской областях.

Ранее в Севастополе осколки БПЛА упали на пляж.

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