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В Севастополе осколки БПЛА упали на пляж

Развожаев: в Севастополе осколки БПЛА упали на территорию школы и на пляже
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В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе осколки упали на берегу пляжа и на территории школы в Каче. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, в результате атаки БПЛА ВСУ на данный момент зафиксирована информация: о падении осколков на берегу пляжа «Наш Парус». На месте работают спецслужбы», — уточнил он.

На Северной стороне из-за падения осколков от сбитых дронов загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет.

Кроме того, Развожаев сообщил, что осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях.

До этого губернатор рассказал, что громкие звуки, которые были слышны на территории Севастополя, связаны с уничтожением шести беспилотников над полем в районе Качи и над морем на большом отдалении от берега.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Севастополе запретили публиковать в интернете дислокацию военных объектов.

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