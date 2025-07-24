Сочи подвергся массированной атаке дронов. ВСУ ударили по нефтебазе в «Сириусе»

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон, но один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно останавливалась работа аэропорта.

Ночью 24 июля жители и туристы в Сочи и Адлере услышали до 20 взрывов. Взрывы звучали в разных районах — от Мамайки до Адлера, в том числе в Хосте, Дагомысе, Веселом и «Сириусе».

По словам очевидцев, в небе были вспышки и гул моторов, работала сирена воздушной тревоги. Особенно напряженная ситуация сложилась в Адлере: местных жителей и отдыхающих в отелях просили срочно спуститься в укрытия и на подземные парковки. По данным оперштаба Краснодарского края, в Адлерском районе от падения обломков дрона погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения.

Один из беспилотников попал по нефтебазе в «Сириусе» — федеральной территории на южной окраине Адлера. Об этом сообщил глава администрации Дмитрий Плишкин. По его словам, из-за попадания начался пожар. Он попросил жителей и гостей курорта временно отказаться от поездок по городу и прогулок в районе Черного моря, где находятся опасные объекты.

Ответ на атаку и меры безопасности

Министерство обороны России заявило, что всего за вечер и ночь был сбит 21 украинский беспилотник. Из них 10 уничтожили над Черным морем, 9 — над Азовским и еще 2 — над Краснодарским краем. Ведомство утверждает, что атака началась около 20:40 мск и продолжалась почти до полуночи. В соцсетях активно распространяются видео, на которых видно, как силы ПВО сбивают дроны — вспышки в небе фиксировали с разных точек города.

Во многих отелях Сочи и Адлера ночью прошла эвакуация. Туристов переводили на подземные уровни зданий или в безопасные помещения. В пабликах и чатах отелей распространили рекомендации держаться подальше от окон, выключить свет и не покидать здание без крайней необходимости. Также появились сообщения о закрытии крыш и бассейнов в гостиницах.

Из-за атаки временно приостанавливалась работа сочинского аэропорта: не принимались и не отправлялись рейсы. В районе аэродрома включалась сирена воздушной тревоги. Помимо этого, движение на трассе вблизи Крымского моста и на подходах к аэропорту тоже было ограничено.

Ночная атака дронов: ВСУ пытались атаковать предприятие в Самарской области Ночью ВСУ атаковали российские регионы с помощью 35 БПЛА. В Ростовской области обломки... 22 июля 10:17

Федеральная территория «Сириус» была образована в 2020 году на базе олимпийской инфраструктуры в Имеретинской низменности. Это первая в России территория с особым публично-правовым статусом, находящаяся вне административного подчинения субъектам федерации. Решение о создании ФТ «Сириус» было оформлено федеральным законом, подписанным президентом России.

Территория расположена на южной окраине Адлерского района города Сочи, между рекой Мзымта и государственной границей с Абхазией. В границы «Сириуса» входят объекты, построенные к зимним Олимпийским играм 2014 года, включая стадион «Фишт», ледовый дворец «Большой», керлинг-центр, трассу «Формулы-1» (ныне «Сириус Автодром»), медиацентр и гостиничные комплексы.

В «Сириусе» действует собственная система управления. Администрация возглавляется главой территории, на июль 2025 года этот пост занимает Дмитрий Плишкин. Законодательные функции исполняет совет федеральной территории. «Сириус» напрямую подчиняется федеральным органам власти, обладает собственным бюджетом и правом устанавливать особенности правового регулирования в ряде сфер, включая градостроительство и образование.