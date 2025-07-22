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Военный эксперт назвал косвенные признаки готовящегося наступления ВСУ

Эксперт Дандыкин: Киев предлагает переговоры для передышки перед наступлением
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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Инициатива Украины провести новый раунд переговоров в Стамбуле является попыткой выиграть время для подготовки наступления. Такое мнение в интервью Mk.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин, указав на косвенные признаки активности ВСУ.

«Киев решил возобновить переговоры не на пустом месте. Причина — в эффективных ударах России по украинским тылам, которые измотали противника и вынуждают его искать передышку», — заявил Дандыкин.

Он подчеркнул, что даже месячная пауза позволит ВСУ восстановить ресурсы и создать угрозу для российских позиций. По его мнению, Украина стремится стабилизировать фронт, перевооружиться и подготовить резервы. Дандыкин не исключил, что пауза может быть использована для атаки по образцу «августовской курской авантюры» 2024 года.

Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы заявил, что Украина должна перейти в наступление. Глава Белого дома подчеркнул, что Киев должен перестать «играть в оборону». Телефонная беседа состоялась на следующий день после того, как республиканец пообщался с российским лидером Владимиром Путиным.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Россией могут пройти в Турции 23 июля.

Инициатором проведения встречи впервые стал Киев. Какие темы станут главными для обсуждения на этот раз и почему Украина пытается перехватить дипломатическую инициативу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили возможность прорыва в ходе третьего раунда переговоров с Украиной.

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