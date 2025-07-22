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РИА Новости: мэр Курахово Падун платил наемникам за атаки по мирному населению

РИА Новости: украинский мэр Курахово платил наемникам за атаки по мирному населению
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Anton Shtuka/AP

Украинский мэр Курахово Роман Падун платил деньги иностранным наемникам за атаки по мирному населению. Об этом РИА Новости рассказали местные жители.

По словам местных жителей, украинский мэр делал это с целью, чтобы потом обвинить Россию в атаках по мирным людям.

«Как люди выходят с работы, начинается обстрел. Это мэр города делал. Приезжал, платил им (наемникам. — «Газета.Ru»), чтобы обстреливали специально. А потом говорили, что это россияне», — рассказал собеседник агентства по имени Денис.

Денис добавил, что атаки по населению начинались примерно в 04:45 утра с маленьким интервалом между выстрелом и разрывом. А затем к месту попадания снарядов буквально через 10 минут уже приезжали СМИ, чтобы обвинить Россию в обстреле мирного населения, указал местный житель.

Денис пояснил, что такими действиями Падун преследовал две цели: принудить население покинуть город, а также заработать денег на восстановлении поврежденных зданий.

Среди прочего местный житель рассказал, что украинский мэр дал приказ коммунальным службам спилить тополя в центральных районах Курахово, под которыми люди прятались от украинских дронов.

В июне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что в Курахово заработала мобильная связь, частично разминированы территории, восстанавливается электроснабжение. Город он посетил вместе с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным. По его словам, там функционирует мобильный офис ПСБ, оформляются карты банка, жители могут снимать наличные через кассовый терминал.

6 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России полностью взяли Курахово в ДНР под контроль.

Ранее жительница Курахово рассказала о жизни в городе после прихода ВС РФ.

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