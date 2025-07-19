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Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13

Собянин в ночь на воскресенье сообщил о 13 сбитых дронах, летевших на Москву
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Станислав Красильников/РИА Новости

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13 в ночь на воскресенье. Об это свидетельствуют сообщения в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

В 00:20 мск мэр сообщил о трех сбитых дронах, а в 00:36 мск стало известно еще об одном уничтоженном беспилотнике. В 01:12 мск Собянин объявил о ликвидации двух новых дронов, а в 01:32 мск — о четырех.

С 01:40 мск по 01:46 мск мэр сообщил о трех сбитых беспилотниках.

По данным Минобороны РФ, в период с 18:15 мск до 23:05 мск над регионами России было сбито 87 украинских беспилотников. По данным ведомства, больше всего дронов было перехвачено над Брянской областью, где силы противовоздушной обороны сбили 48 дронов.

Ранее «Калашников» рассказал об антидроновых возможностях ракеты «Вихрь».

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