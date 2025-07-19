Собянин сообщил о новых уничтоженных БПЛА на подлете к Москве

Собянин: еще два следовавших к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об уничтожении еще двух украинских беспилотников, летевших на Москву.

Согласно сообщению, опубликованному в 1:12 мск, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В 00:36 мск Собянин писал о двух сбитых дронах на подлете к Москве, а незадолго до этого еще о трех.

Кроме того, Telegram-канал SHOT писал, что российский истребитель сбил беспилотник в пригороде подмосковного города Дмитров.

По данным Минобороны РФ, в период с 18:15 до 23:05 часов мск над регионами России было сбито 87 украинских беспилотников.

Больше всего дронов было перехвачено над Брянской областью. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 дронов. Еще 12 аппаратов сбили над Орловской областью, 10 — над Калужской, 8 — над Ростовской и пять беспилотников были обезврежены над Московским регионом. Два из них летели на Москву.

Ранее ВСУ атаковали Рыльск с помощью беспилотника.