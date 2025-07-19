Собянин сообщил о сбитом БПЛА, летевшем на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на столицу.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал мэр столицы.

Собянин уточнил, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

До этого мэр Москвы сообщал о трех сбитых украинских беспилотниках, летевших на столицу.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что российский истребитель сбил беспилотник в пригороде подмосковного города Дмитров.

По предварительной информации, пострадавших в результате падения БПЛА нет. Также сообщается, что звуки взрывов слышны в Домодедово.

Всего за вечер 19 июля над Россией сбили 87 беспилотников ВСУ.

Ранее в Херсонской области сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2.