Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника, летевших на Москву.

По словам главы городской администрации, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

18 июля Собянин также несколько раз сообщал об уничтоженных украинских дронах. Так, в 19:28 он заявил, что силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник, который направлялся к Москве.

Утром пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 73 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны. Атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.