В МО РФ рассказали о количестве сбитых над РФ беспилотников

МО РФ: за вечер 18 июля над Россией сбили 87 беспилотников ВСУ

В период с 18:15 до 23:05 часов мск над регионами России было сбито 87 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, больше всего БПЛА было перехвачено над Брянской областью. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 дронов. Еще 12 аппаратов сбили над Орловской областью, 10 — над Калужской, 8 — над Ростовской и пять беспилотников были обезврежены над Московским регионом. Два из них летели на Москву.

Еще по одному БПЛА силы ПВО обезвредили над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что украинские войска атаковали беспилотниками Ростовскую область.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку украинского беспилотника на Москву.

Ранее ВСУ атаковали Рыльск с помощью беспилотника.