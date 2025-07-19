На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собянин сообщил об уничтожении еще четырех украинских БПЛА

Собянин: обезврежены еще четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об уничтожении еще четырех вражеских дронов, атаковавших Москву.

Информация о сбитых дронах появилась в 1:31 мск. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщал об уничтожении двух беспилотников в 1:12 мск.

В 00:36 мск Собянин писал о двух сбитых дронах на подлете к Москве, а незадолго до этого еще о трех.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщал, что российский истребитель сбил беспилотник в пригороде подмосковного города Дмитров.

По данным Минобороны РФ, в период с 18:15 до 23:05 часов мск над регионами России было уничтожено 87 украинских беспилотников.

Больше всего дронов было перехвачено над Брянской областью. Силы противовоздушной обороны сбили 48 дронов. Еще 12 аппаратов сбили над Орловской областью, 10 — над Калужской, 8 — над Ростовской и пять беспилотников были обезврежены над Московским регионом. Два из них летели на Москву.

Ранее в Ростовской области произошли взрывы из-за атаки беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами