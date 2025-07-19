Собянин сообщил об уничтожении еще четырех украинских БПЛА

Собянин: обезврежены еще четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об уничтожении еще четырех вражеских дронов, атаковавших Москву.

Информация о сбитых дронах появилась в 1:31 мск. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщал об уничтожении двух беспилотников в 1:12 мск.

В 00:36 мск Собянин писал о двух сбитых дронах на подлете к Москве, а незадолго до этого еще о трех.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщал, что российский истребитель сбил беспилотник в пригороде подмосковного города Дмитров.

По данным Минобороны РФ, в период с 18:15 до 23:05 часов мск над регионами России было уничтожено 87 украинских беспилотников.

Больше всего дронов было перехвачено над Брянской областью. Силы противовоздушной обороны сбили 48 дронов. Еще 12 аппаратов сбили над Орловской областью, 10 — над Калужской, 8 — над Ростовской и пять беспилотников были обезврежены над Московским регионом. Два из них летели на Москву.

Ранее в Ростовской области произошли взрывы из-за атаки беспилотников.