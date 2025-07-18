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«Калашников» рассказал об антидроновых возможностях ракеты «Вихрь»

«Калашников»: управляемая ракета «Вихрь» способна уничтожать беспилотники
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Vitaly V. Kuzmin

Управляемые ракеты «Вихрь», которые используются российскими вертолетами, способны уничтожать различные цели, включая беспилотные летательные аппараты. О возможностях этих боеприпасов в борьбе с дронами сообщила компания «Калашников» в своем Telegram-канале.

Концерн также упомянул о видео, на котором запущенная с вертолета Ка-52 ракета поразила украинский дрон в Липецкой области. В сообщении отметили, что тандемная кумулятивная боевая часть ракеты «Вихрь» позволяет эффективно поражать любые иностранные танки, поставленные Киеву. Кроме того, указали, что «Вихри» могут уничтожать вертолеты, штурмовики, беспилотники противника, а также вражеские укрепления, опорные пункты, огневые позиции и живую силу. При этом подчеркивалось, что управляемые ракеты эффективно действуют в любое время суток и при сложных метеоусловиях.

В концерне добавили, что специалисты конструкторского бюро «Калашникова» постоянно работают над улучшением изделия, учитывая опыт его боевого применения в ходе специальной операции.

Накануне рыбаки в Липецкой области стали свидетелями уничтожения украинского БПЛА российским вертолетом Ка-52, запечатлев этот момент на видео.

Ранее снайпер ВС РФ рассказал, как за один боевой выход сбил десятки украинских БПЛА.

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