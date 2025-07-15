Кимаковский: ВСУ выбиты в Воскресенке на границе ДНР и Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбиты со своих позиций в населенном пункте Воскресенка на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Воскресенке наши войска выбили силы противника с занимаемых позиций», — сказал он.

По словам Кимаковского, в этом населенном пункте украинская армия понесла большие потери.

14 июля Кимаковский сообщил, что в Днепропетровской области авиационный удар уничтожил мост, по которому украинские военные отступали с Южно-Донецкого направления.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ несут очень серьезные потери в Часовом Яре. По его словам, в городе продолжаются бои, при этом самые ожесточенные столкновения происходят на южном фланге.

Командир разведгруппы российской группировки «Восток» с позывным «Изи» рассказывал, что бойцы украинских войск, покинувшие село Карла Маркса на западе ДНР, получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с мирными жителями.

Ранее американские журналисты рассказали о попадании ВСУ в огненный мешок под Константиновкой в ДНР.