В Днепропетровской области авиационный удар уничтожил мост, по которому украинские военные отступали с Южно-Донецкого направления. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«В Великомихайловке в ДНР ФАБом наши силы уничтожили мост, по которому вооруженные формирования Украины отходили вглубь Днепропетровской области», — пояснил Кимаковский.

Он добавил, что вместе с переправой получилось уничтожить еще и группу военных, которые пытались покинуть населенный пункт.

До этого лава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ несут очень серьезные потери в Часовом Яре. По его словам, в городе продолжаются бои, при этом самые ожесточенные столкновения происходят на южном фланге.

Командир разведгруппы российской группировки «Восток» с позывным «Изи» рассказывал, что бойцы украинских войск, покинувшие село Карла Маркса на западе ДНР, получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с мирными жителями.

По его словам, радиоперехват показал, что украинская сторона отказалась от контратаки и решила уничтожить село, используя дроны с зажигательными боеприпасами. Он добавил, что атака велась именно по объектам внутри населенного пункта.

Ранее американские журналисты рассказали о попадании ВСУ в огненный мешок под Константиновкой в ДНР.