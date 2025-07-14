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В ДНР сообщили о ликвидации моста, по которому отступали солдаты ВСУ

Кимаковский: в Днепропетровской области ВС РФ уничтожили мост отступления ВСУ
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Днепропетровской области авиационный удар уничтожил мост, по которому украинские военные отступали с Южно-Донецкого направления. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«В Великомихайловке в ДНР ФАБом наши силы уничтожили мост, по которому вооруженные формирования Украины отходили вглубь Днепропетровской области», — пояснил Кимаковский.

Он добавил, что вместе с переправой получилось уничтожить еще и группу военных, которые пытались покинуть населенный пункт.

До этого лава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ несут очень серьезные потери в Часовом Яре. По его словам, в городе продолжаются бои, при этом самые ожесточенные столкновения происходят на южном фланге.

Командир разведгруппы российской группировки «Восток» с позывным «Изи» рассказывал, что бойцы украинских войск, покинувшие село Карла Маркса на западе ДНР, получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с мирными жителями.

По его словам, радиоперехват показал, что украинская сторона отказалась от контратаки и решила уничтожить село, используя дроны с зажигательными боеприпасами. Он добавил, что атака велась именно по объектам внутри населенного пункта.

Ранее американские журналисты рассказали о попадании ВСУ в огненный мешок под Константиновкой в ДНР.

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