Американские журналисты рассказали о положении ВСУ под Константиновкой

NYT: ВСУ оказались в огненном мешке под Константиновкой в ДНР из-за атак дронов

Из-за постоянных атак российских дронов Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в огненном мешке под Константиновкой в ДНР. Об этом пишет The New York Times.

Эту информацию подтвердили несколько бойцов и офицеров ВСУ. По их словам, резкий рост эффективности российских беспилотных войск связан с появлением элитного подразделения операторов БПЛА «Рубикон».

«Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение украинских боевиков отслеживается и пресекается беспилотниками. Провести ротацию и эвакуацию раненых невозможно уже несколько недель», — говорится в материале.

В качестве примера, демонстрирующего глубину этого «мешка», издание привело произошедшую в мае 2025 года историю пехотинца Олега Чаусова, который получил серьезные ранения в ноги, плечо и легкие. Из-за постоянных дроновых атак отправить бронемобиль для эвакуации бойца его сослуживцы не смогли.

Для вызволения мужчины с передовой попытались использовать беспилотный гусеничный трактор, который, как ожидалось, будет менее вероятной целью российских дронов, чем стандартный бронетранспортер. Тем не менее и это транспортное средство продержалось не дольше 20 минут и подорвалось на мине. Новый взрыв Чаусову также удалось пережить, после чего он укрылся в ближайшей траншее, ожидая эвакуации, которую удалось успешно реализовать вечером того же дня.

До этого сообщалось, что взятие Константиновки приблизит ВС РФ к разгрому последнего рубежа украинской обороны в ДНР.

Ранее Зеленский обсудил с командованием ВСУ ситуацию в ДНР и Запорожской области.