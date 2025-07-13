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Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ в Часовом Яре

Пушилин: ВСУ несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут очень серьезные потери в Часовом Яре. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе продолжаются бои, при этом самые ожесточенные столкновения происходят на южном фланге.

«Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери», — сказал глава Пушилин.

Вчера военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военнослужащие РФ закрепились на новых позициях в Часовом Яре и контролируют большую часть населенного пункта. Противник сохраняет присутствие лишь в отдельных кварталах, отметил он.

6 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Часова Яра приведет к обвалу обороны ВСУ в направлении Константиновки, Славянска и Дружковки.

Город Часов Яр, как и близлежащие населенные пункты, играет важную роль в силу своего географического положения. Он расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Когда российские военнослужащие установят контроль над городом, они смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее американские журналисты рассказали о попадании ВСУ в огненный мешок под Константиновкой в ДНР.

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