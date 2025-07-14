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В ДНР расказали о попытке ВСУ уничтожить село Карла Маркса при отступлении

ТАСС: ВСУ получили приказ уничтожить село Карла Маркса вместе с жителями
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Anatolii Stepanov/Reuters

Бойцы украинских войск, покинувшие село Карла Маркса на западе ДНР, получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с мирными жителями. Об этом сообщил ТАСС командир разведгруппы российской группировки «Восток» с позывным Изи.

По его словам, радиоперехват показал, что украинская сторона отказалась от контратаки и решила уничтожить село, используя дроны с зажигательными боеприпасами. Он добавил, что атака велась именно по объектам внутри населенного пункта.

Российские военные заняли село Карла Маркса накануне. Помимо этого населенного пункта, под контроль России перешла Николаевка.

До этого в Минобороны России сообщили, что российская группировка войск «Запад» после взятия под контроль населенного пункта Зеленая Долина в ДНР продолжает двигаться вперед.

О переходе Зеленой Долины под контроль российских войск Минобороны сообщало несколькими часами ранее. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.

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