Российский снайпер ликвидировал разведчика из элиты спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Согласно полученной оперативной информации, подтвержденной, в том числе со стороны противника, точным выстрелом нашего снайпера уничтожен разведчик из элиты спецназа ВСУ Максим Иваненко», — сказал Рогов.

По его данным, разведчика не стало в районе населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который 13 июля перешел под контроль российской армии.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Николаевки создало ВСУ серьезные проблемы с логистикой, и они могут в скором времени потерять Часов Яр. По его словам, в настоящее время на Константиновском направлении идут наиболее ожесточенные бои, преимущественно в районе населенного пункта Яблоновка.

Николаевка находится примерно в 6 км от Константиновки, которая является следующим важнейшим для логистики населенным пунктом для группировки ВСУ, расположенной в Крамотворско-Славянской агломерации, поделился глава ДНР.

Ранее в ДНР рассказали о ситуации в Димитрове после взятия под контроль Николаевки.