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В ДНР рассказали о ситуации в Димитрове после взятия под контроль Николаевки

Кимаковский: ВС России подошли вплотную к Димитрову в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России подошли вплотную к населенному пункту Димитров в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«С освобождением населенного пункта Николаевка наши силы подошли вплотную к Димитрову», — сказал советник главы региона.

Кимаковский уточнил, что российские войска подходят к населенному пункту с юго-восточной части. По его словам, сейчас на этом участке фронта идут ожесточенные бои.

О переходе Николаевки под контроль ВС России несколькими часами ранее сообщало министерство обороны РФ. По его данным, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

11 июля российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина, расположенный в ДНР. По информации Минобороны, задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.

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