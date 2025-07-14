Пушилин: освобождение Николаевки в ДНР может ускорить взятие Часова Яра

Взятие под контроль населенного пункта Николаевка на Константиновском направлении Донецкой народной республики создало Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезные проблемы с логистикой и они могут в скором времени потерять Часов Яр. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в настоящее время на указанном направлении идут наиболее ожесточенные бои, преимущественно в районе населенного пункта Яблоновка.

Пушилин добавил, что проблемы с логистикой создают предпосылки для дальнейшего улучшения позиций, а городские бои могут привести к логическому завершению — освобождению Часова Яра.

Николаевка находится примерно в 6 км от Константиновки, которая является следующим важнейшим для логистики населенным пунктом для группировки ВСУ, расположенной в Крамотворско-Славянской агломерации, поделился глава ДНР.

11 июля российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина, расположенный в ДНР. По информации Минобороны, задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.