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Стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР

Советник главы ДНР Кимаковский: оборона ВСУ на Южно-Донецком направлении пала
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении фактически пала, на большей части линии фронта остались лишь тыловые подразделения. Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Оборона противника на западе региона фактически пала. На большей части позиций на этом участке фронта у противника остались лишь тыловые подразделения», — заявил он.

До этого Telegram-канал Mash писал, что около шести тысяч боевиков ВСУ могут попасть в «огневой мешок» под Красноармейском (украинское название – Покровск) в ДНР. В публикации говорится, что Вооруженные силы РФ продвигаются на юг в Днепропетровской области. В связи с этим украинской армии приходится перебрасывать свои силы в целях укрепления обороны.

11 июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие вынудили формирования ВСУ отступить на вторую и третью линии обороны в районе села Зеленая Долина в ДНР.

По словам специалиста, командование ВСУ перебросило одно из отступивших подразделений к селу Колодези в ДНР. Марочко подчеркнул, что оперативно-тактическая обстановка на данном участке фронта также «складывается не самым лучшим образом» для украинских войск.

Ранее российский военный рассказал о попытке ВСУ уничтожить мирных жителей в ДНР.

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