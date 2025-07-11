Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении фактически пала, на большей части линии фронта остались лишь тыловые подразделения. Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Оборона противника на западе региона фактически пала. На большей части позиций на этом участке фронта у противника остались лишь тыловые подразделения», — заявил он.

До этого Telegram-канал Mash писал, что около шести тысяч боевиков ВСУ могут попасть в «огневой мешок» под Красноармейском (украинское название – Покровск) в ДНР. В публикации говорится, что Вооруженные силы РФ продвигаются на юг в Днепропетровской области. В связи с этим украинской армии приходится перебрасывать свои силы в целях укрепления обороны.

11 июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие вынудили формирования ВСУ отступить на вторую и третью линии обороны в районе села Зеленая Долина в ДНР.

По словам специалиста, командование ВСУ перебросило одно из отступивших подразделений к селу Колодези в ДНР. Марочко подчеркнул, что оперативно-тактическая обстановка на данном участке фронта также «складывается не самым лучшим образом» для украинских войск.

Ранее российский военный рассказал о попытке ВСУ уничтожить мирных жителей в ДНР.