В подполье сообщили об ударе по оборонному предприятию в Николаеве

Российские войска нанесли удар по крупному оборонному предприятию в украинском городе Николаеве. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, «прилетело» в Николаевский авиаремонтный завод (НАРП).
12 июля Лебедев сообщил, что в районе Николаева был уничтожен аэродром, на котором, по имеющимся данным, размещались дальнобойные пусковые установки HIMARS.
В тот же день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что во Львове разрушено здание крупного предприятия по производству различных видов электроники «Электрон».
В мае 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что российские оборонные заводы с начала спецоперации на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников — в четыре раза, а бронетанкового вооружения — в 3,5 раза. Путин отметил, что данные показатели говорят о хорошем темпе работы оборонных заводов.
Ранее стало известно о панике в украинских военкоматах после ударов ВС РФ по ним.