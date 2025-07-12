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СМИ сообщили о разрушении производящего электронику предприятия на Украине

«Страна.ua»: во Львове разрушено производящее электронику предприятие
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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во Львове разрушено здание крупного предприятия по производству различных видов электроники «Электрон». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Во Львове во время ночного удара было разрушено здание корпорации «Электрон», — говорится в публикации.

В ночь на 12 июля украинские СМИ сообщали о взрывах во Львове и других городах Украины.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, Черкассах, Николаеве, Киеве, Херсоне, Одессе.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время специальной военной операции. По информации министерства обороны Российской Федерации, российские военнослужащие поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».

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