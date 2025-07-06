На Украине сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в городе Николаев на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский 24-телеканал.

«В Николаеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Николаевской области работает с 00:42 по МСК.

Этой же ночью несколько взрывов прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов сообщил о трех взрывах, произошедших на территории города.

В мае 2025 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские оборонные заводы с начала спецоперации на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников — в четыре раза, а бронетанкового вооружения — в 3,5 раза. Путин отметил, что данные показатели говорят о хорошем темпе работы оборонных заводов.

В ночь на 4 июля в столице Украины произошли взрывы. Позже местные средства массовой информации сообщили, что расположенный в Киеве аэропорт Жуляны подвергся массированной атаке. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», воздушную гавань атаковал «огромный рой ударных дронов».

Ранее на юге Украины взорвалась машина, в которой находился военный.