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Подполье сообщило об уничтожении аэродрома с HIMARS и военной техникой под Николаевом

Лебедев: ударом выведены из строя HIMARS и 20 единиц техники под Николаевом
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AFLO/Global Look Press

В районе Николаева был уничтожен аэродром, на котором, по данным местного подполья, размещались дальнобойные пусковые установки HIMARS. Об этом сообщил aif.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, на объекте находились самолеты, боеприпасы, а также иностранные инструкторы, которые обучали управлению беспилотниками самолётного типа. Там же, по словам Лебедева, могли находиться и французские дроны. После удара начался масштабный пожар, детонация боекомплекта была слышна на значительном расстоянии.

Кроме того, удар был нанесен по технике в Снигиревском районе. Сообщается о выведении из строя около 20 единиц военной техники.

До этого газета The Washington Post сообщала, что Россия изменила свою тактику ударов по Украине: ВС РФ теперь точечно уничтожают украинские военкоматы, чтобы подорвать обороноспособность страны.

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Ранее эксперт раскрыл, как Россия ударами по Украине спасает население этой страны.

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