Жителей Пензенской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности ввели на территории Пензенской области. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ.

«Внимание! В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», — говорится в оповещении.

11 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что в течение ночи над регионами страны уничтожили 155 украинских дронов. В Курской области перехватили 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), в Брянской области — 19, в Смоленской области — 15, в Белгородской области — 14, в Тульской области — 13. По 11 целей ликвидировали в Орловской области и столичном регионе. Еще семь дронов нейтрализовали в Республике Крым, по четыре — в Липецкой области и над акваторией Черного моря, по два — в Калужской и Ростовской областях.

В период с 10:40 до 10:50 мск в Брянской области сбили еще три беспилотника. Кроме того, один БПЛА был уничтожен в Крыму.

Чуть позже над регионами РФ ликвидировали семь дронов. Три цели нейтрализовали в Крыму и четыре — в Брянской области. Во второй половине дня над акваторией Черного моря перехватили еще один летательный аппарат.

Ранее в Курской области в результате атаки БПЛА пострадали четыре человека.