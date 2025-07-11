Над двумя регионами России сбили четыре беспилотника ВСУ

Минобороны: средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Брянской областью и Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территориями Брянской области и Крыма четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В министерстве уточнили, что аппараты сбили в период с 10:40 до 10:50 мск. По данным оборонного ведомства, над Брянской областью были уничтожены три дрона, а над Крымом — один.

Несколькими часами ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в городе обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. По ее словам, дрон упал на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией российских регионов 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным оборонного ведомства, больше всего дронов — 53 — уничтожили над территорией Курской области.

Ранее на территорию Литвы залетел похожий на беспилотник объект.