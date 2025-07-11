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Над регионами РФ в течение 45 минут уничтожили семь украинских дронов

Минобороны РФ: в Крыму и Брянской области сбили семь украинских БПЛА
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Павел Львов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 11:00 до 11:45 мск перехватили и уничтожили семь украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в Брянской области. Еще три цели ликвидировали в воздушном пространстве Республики Крым.

Утром 11 июля в Минобороны РФ заявили, что ночью над регионами страны уничтожили 155 украинских дронов. Больше всего летательных аппаратов — 53 — перехватили в Курской области. В Брянской области нейтрализовали 19 беспилотников, в Смоленской области — 15, в Белгородской области — 14. Еще 13 БПЛА ликвидировали в Тульской области, по 11 — в столичном регионе и Орловской области, семь — в Крыму, по четыре — над акваторией Черного моря и в Липецкой области. Кроме того, по два дрона сбили в Ростовской и Калужской областях.

В период с 10:40 до 10:50 мск в российских регионах нейтрализовали еще четыре беспилотника. Три из них сбили в Брянской области, один — в небе над Крымом.

Ранее в Курской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на территории предприятия.

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