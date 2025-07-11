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Силы ПВО поразили украинский БПЛА над Черным морем

МО РФ: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря
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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Около 14:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над акваторией Черного моря», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В утреннем сообщении Министерства обороны Российской Федерации от 11 июля было заявлено об уничтожении 155 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами страны в течение ночи. Наибольшее количество летательных аппаратов, а именно 53, было перехвачено в Курской области. В Брянской области нейтрализовали 19 беспилотников, в Смоленской области — 15, а в Белгородской области — 14. Кроме того, 13 БПЛА были ликвидированы в Тульской области, по 11 — в Московской и Орловской областях, семь — в Крыму, по четыре — над акваторией Черного моря и в Липецкой области. Дополнительно, по два дрона были сбиты в Ростовской и Калужской областях.

Ранее в Курской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на территории предприятия.

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