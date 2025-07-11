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Несколько человек пострадали в результате атаки БПЛА на Курскую область

Хинштейн: в курской деревне Суходол при атаке БПЛА пострадали четыре человека
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Антон Ваганов/Reuters

Четыре человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на деревню Суходол в Беловском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Осколочные ранения получили <...> трое мужчин 32, 33 и 45 лет и 53-летняя женщина», — говорится в заявлении.

По словам чиновника, всех пострадавших доставили в Беловскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

11 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 155 украинских дронов в небе над российскими регионами. При этом больше всего БПЛА — 53 — сбили в Курской области.

Накануне украинский беспилотник нанес удар по предприятию ООО «Псельское», расположенному в селе Малое Солдатское в Беловском районе Курской области. Как рассказал врио губернатора региона, в результате атаки в производственных помещениях на территории завода начался пожар. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее украинский БПЛА атаковал больницу и здание скорой помощи в Курской области.

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