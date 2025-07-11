За ночь над регионами России сбили 155 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией российских регионов 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, больше всего дронов — 53 — уничтожили над территорией Курской области. Еще 19 беспилотников сбили над Брянской областью, а над Смоленской областью — 15. Над территорией Белгородской области ликвидировали 14 аппаратов, отметили в министерстве.

В Минобороны добавили, что над Тульской областью системы ПВО сбили 13 беспилотников. По 11 дронов уничтожили над территориями Орловской области и Московского региона. При этом семь аппаратов ликвидировали над Крымом.

Помимо этого, по информации ведомства, над Липецкой областью и акваторией Черного моря сбили по четыре беспилотника. Также по два дрона уничтожили в Ростовской и Калужской областях, добавили в министерстве.

6 июля над Новгородской областью сбили вражеский дрон. По словам врио губернатора региона Александра Дронова, атаку отразили истребители и средства ПВО.

Ранее на территорию Литвы залетел похожий на беспилотник объект.