Со спасавшим людей на пляже росгвардейцем простились в Курской области

В Курской области простились с росгвардейцем, погибшим при атаке дрона на пляж

В Курской области простились с сотрудником Росгвардии прапорщиком полиции Вячеславом Гавриловым, который погиб во время повторной атаки украинского дрона на пляж в Курске. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Ушел как герой», — написал Хинштейн.

По его словам, 27-летний Гаврилов 8 июля находился на маршруте патрулирования, недалеко от места атаки дрона. Вместе с напарником он сразу же прибыл на пляж и начал эвакуировать людей. Ему не удалось выжить во время повторной атаки украинского БПЛА.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким росгвардейца. Он сообщил, что Гаврилова представят к ордену Мужества посмертно.

Вечером 8 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали пляж «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая пятилетнего мальчика, получили ранения. По словам Хинштейна, ребенок закрыл собой маму при атаке украинского дрона. Мальчик скончался по пути в Москву: более 30% тела ребенка было покрыто ожогами.

По информации Росгвардии, Гаврилов помог мальчику и его матери эвакуироваться. После росгвардеец вернулся для осмотра территории на предмет других пострадавших. В этот момент произошел повторный взрыв беспилотника, начиненного поражающими элементами. Сотрудник ведомства погиб на месте.

После атаки БПЛА на городской пляж в Курске возбуждено уголовное дело.

Ранее СК показал видео атаковавшего пляж с людьми в Курске беспилотника ВСУ.