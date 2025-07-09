Росгвардия выразила соболезнования родным погибшего при спасении людей на курском пляже

Сотрудник Росгвардии погиб при спасении курян после удара ВСУ по пляжу

Курское управление Росгвардии официально выразило соболезнования семье и коллегам сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга во время атаки беспилотника на «Городском» пляже Курска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росгвардии, находившиеся на дежурстве, получили экстренное сообщение о падении БПЛА в зоне отдыха.

Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили пострадавших. Прапорщик полиции Вячеслав Гаврилов лично обеспечил эвакуацию пятилетнего ребенка и его матери из эпицентра происшествия.

После вывода гражданских Гаврилов вернулся для осмотра территории на предмет других пострадавших. В этот момент произошел повторный взрыв беспилотника, начиненного поражающими элементами. Сотрудник получил смертельное ранение.

«Гаврилов проявил высочайший профессионализм и героизм. Его действия предотвратили жертвы среди мирных жителей», — подчеркнули в Росгвардии.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая ребенка, получили ранения.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что мальчик закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника. По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа и, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас.

Ранее мальчик, раненный накануне при атаке ВСУ на пляж в Курске, скончался.