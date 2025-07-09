Атаковавший пляж с людьми в Курске украинский БПЛА сняли на видео

SHOT показал видео атаковавшего пляж с людьми в Курске беспилотника ВСУ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который атаковал «Городской» пляж в Курске, сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Беспилотники, применявшиеся при атаках, оснащались боевой частью массой до 5 кг. Об этом свидетельствуют изученные фрагменты устройств. В конструкции также выявлены металлические поражающие компоненты.

На опубликованных кадрах видны двигатель, элементы обшивки и проводка дронов. Зафиксированы последствия взрывов: воронки и повреждения от поражающих элементов.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая ребенка, получили ранения.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что мальчик закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника. По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа и, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас.

Позднее чиновник сообщил, что мальчика вместе с мамой утром 9 июля перевели в Москву.

Ранее на «Городском» пляже Курска начались восстановительные работы.