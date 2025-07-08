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Ребенок пострадал при атаке ВСУ на пляж в Курске

Хинштейн: четыре человека пострадали при атаке ВСУ на пляж «Городской» в Курске
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пляж «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, у мужчины проникающее ранение в грудную клетку. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. У двух женщин и ребенка ожоги — их везут в областную больницу. Всем будем оказана необходимая помощь. Их состояние буду держать на контроле», — написал врио главы региона.

Хинштейн призвал жителей региона сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности. При обнаружении обломков беспилотников гражданам не стоит приближаться к ним, подчеркнул врио губернатора.

3 июля Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником город Рыльск в Курской области, два частных дома получили повреждения. По его словам, в зданиях были выбиты окна, осколками посечены фасад, кровля, забор и хозяйственной постройки.

Ранее Сырский раскрыл новые планы на Курскую и Белгородскую области.

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