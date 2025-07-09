Мальчик, раненный накануне при атаке ВСУ на пляж в Курске, скончался

Раненный при атаке дрона на пляж в Курске мальчик умер при транспортировке в Москву

Пятилетний мальчик, который был тяжело ранен во время нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске, скончался во время транспортировки в Москву для лечения. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что 5-летний мальчик, раненный на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву», — сообщил он.

По словам чиновника, врачи сделали все возможное, чтобы спасти мальчика, но его травмы были слишком серьезными: более 30% тела ребенка было покрыто ожогами.

Накануне Хинштейн заявил, что пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника на пляж. По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа и, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. Губернатор отметил, что «до глубины души тронут тем», как жители Курской области помогали друг другу во время опасности.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая ребенка, получили ранения.

Ранее атаковавший пляж с людьми в Курске украинский БПЛА сняли на видео.