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Возбуждено уголовное дело после атаки ВСУ на городской пляж в Курске

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пляж в Курске
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После атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на городской пляж в Курске возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отмечается, что в данный момент проводится работа с очевидцами преступлений и пострадавшими мирными жителями, назначены судебные экспертизы.

Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим и другим преступлениям в Курской области», — сказала представитель СК России.

Петренко отметила, что накануне вечером украинские военные, используя беспилотник самолетного типа, целенаправленно атаковали городской пляж в Курске.

«Обнаружены фрагменты от БПЛА, а также поражающие элементы для причинения максимального урона гражданскому населению», — добавила она.

Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что пятилетний закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника на пляж. По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь.

Ранее военный эксперт рассказал об отражении атак ВСУ в курском приграничье.

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