В Белгородской области после атаки БПЛА загорелось поле с пшеницей

РИА Новости: украинские БПЛА подожгли поле с пшеницей в Белгородской области

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) подожгли поле с пшеницей на территории Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительной информации, в результате инцидентов с БПЛА <...> в Белгородской области произошло возгорание поля с пшеницей на площади три гектара», — рассказал источник агентства.

Он отметил, что из-за атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе были повреждены 15 гражданских машин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 116 беспилотников и 74 боеприпаса по территории региона. В результате повреждения получили жилые дома, коммерческий объект, легковые автомобили, линия электропередачи, инфраструктурный объект связи и иные объекты.

8 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что в течение ночи над территорией страны сбили три дрона ВСУ самолетного типа. Все они были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского БПЛА пострадали три человека, включая ребенка.