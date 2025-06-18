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Губернатор рассказал об обстановке в Тульской области после атаки беспилотников

Губернатор Миляев: в результате атаки дронов на Тульскую область никто не пострадал
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области, сбили три цели. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, написал чиновник. Миляев призвал граждан быть бдительными, соблюдать меры безопасности и предосторожности.

В 08:49 по мск в Тульской области был объявлен отбой опасности атаки дронов.

По данным Минобороны РФ, за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, из них три — над Тульской областью.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

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