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В Тульской области предотвратили атаку украинского БПЛА

Губернатор Миляев: системы ПВО ночью сбили украинский дрон в Тульской области
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Минувшей ночью был уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Также специалисты не зафиксировали никаких повреждений зданий и инфраструктурных объектов, добавил Миляев.

В связи с произошедшим губернатор напомнил жителям о необходимости соблюдать правила безопасности. Он призвал граждан не приближаться к обломкам украинских дронов в случае их обнаружения и не брать в руки элементы детонировавших беспилотников.

Ночью 5 июля украинские БПЛА атаковали сразу несколько российских регионов. В том числе речь идет о Воронежской, Ленинградской, Смоленской, Ростовской и Саратовской областях. Как рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, сотрудники профильных служб выявили повреждения жилых домов в административном центре региона и Энгельсе. Никто из жителей не пострадал.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона пострадали семь человек.

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