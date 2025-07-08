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Военные подняли флаг России в одном из населенных пунктов Запорожской области

Рогов: бойцы ВС РФ подняли российский триколор в запорожском селе Каменское
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил РФ подняли российский триколор в центре села Каменское на Запорожском направлении. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он также рассказал, что российские войска ведут бои на окраине села Плавни в Запорожской области. Этот населенный пункт находится между Каменским и поселком Степногорск, который контролирует украинская армия.

6 июля источник в российских силовых структурах заявил, что украинские власти города Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию населения на фоне успехов армии РФ на фронте.

2 июля Рогов сообщил, что российские военные вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Малиновка в Запорожской области. Данный населенный пункт расположен восточнее города Гуляйполе, который является крупным логистическим и командным пунктом украинской армии.

Ранее Медведев рассказал о «новых реалиях на земле» из-за наступления ВС РФ.

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