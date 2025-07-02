Российские военные вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Малиновка. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он со ссылкой на информацию с фронта объявил, что Малиновка на гуляйпольском направлении перешла под контроль российских войск.

Село Малиновка расположено восточнее города Гуляйполе, который, по данным источника, остается под контролем ВСУ и используется ими как крупный логистический и командный узел.

Запорожская область стала частью России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают результаты этого референдума и продолжают обстреливать территорию региона. В настоящее время российская сторона контролирует свыше 75% территории Запорожской области. Оставшаяся часть, включая областной центр – город Запорожье, находится под контролем ВСУ. Временным административным центром региона с марта 2023 года является город Мелитополь.

Ранее в России назвали приблизительные сроки взятия Одессы.