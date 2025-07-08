На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов сообщил о боях на окраине села Плавни в Запорожской области

Рогов: на окраине села Плавни на левом берегу Днепра начались бои
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска ведут бои на окраине села Плавни в Запорожской области. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Наши войска продвинулись на север вдоль берега Днепра, начались бои на окраинах села Плавни, расположенного севернее Каменского», — рассказал он.

Плавни располагаются между Каменским, за которое также идут бои, и поселком Степногорск, которое контролирует украинская армия.

Недавно российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области.

До этого ВСУ совершили удар по жилому кварталу в Васильевке Запорожской области, в результате которого шесть человек пострадали, еще один не выжил. От удара были разрушены более 10 квартир дома.

Ранее ВСУ атаковали мирных жителей в Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами