Рогов: на окраине села Плавни на левом берегу Днепра начались бои

Российские войска ведут бои на окраине села Плавни в Запорожской области. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Наши войска продвинулись на север вдоль берега Днепра, начались бои на окраинах села Плавни, расположенного севернее Каменского», — рассказал он.

Плавни располагаются между Каменским, за которое также идут бои, и поселком Степногорск, которое контролирует украинская армия.

Недавно российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области.

До этого ВСУ совершили удар по жилому кварталу в Васильевке Запорожской области, в результате которого шесть человек пострадали, еще один не выжил. От удара были разрушены более 10 квартир дома.

Ранее ВСУ атаковали мирных жителей в Запорожской области.