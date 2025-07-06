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В Запорожье могут объявить принудительную эвакуацию населения

ТАСС: украинские власти Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию
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Reuters

Украинские власти города Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию населения на фоне успехов российской армии на фронте. Об этом ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

«В связи с активизацией ВС РФ на запорожском направлении, <...> есть высокая вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника в российских силовых структурах, последний подобный случай фиксировался в мае текущего года. В тот месяц была объявлена принудительная эвакуация в селе Магдалиновка Запорожской области, напомнил источник.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время украинские власти в основном отправляют по селам волонтеров, которые уговаривают местных жителей эвакуироваться. Однако редко кто на это соглашается.

Источник пояснил, что отказ мотивирован пониманием местных жителей, что после оставления своих жилищ «они мгновенно будут разграблены украинскими военнослужащими».

Накануне в Запорожской области российские войска прошли по дну обмелевшего Каховского водохранилища и атаковали подразделения Вооруженных сил Украины с фланга. В результате такого дерзкого маневра военные ВС РФ смогли закрепиться в северо-западной части населенного пункта Каменское.

2 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные вытеснили подразделения ВСУ из села Малиновка в Запорожской области. Этот населенный пункт расположен восточнее города Гуляйполе, который является крупным логистическим и командным пунктом украинской армии.

Ранее ВС России уничтожили бункер Зеленского.

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