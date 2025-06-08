Медведев рассказал о «новых реалиях на земле» из-за наступления ВС РФ

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале наступление российской армии.

«Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле», — заявил он.

Он добавил, что российские Вооруженные силы начали наступление в Днепропетровской области.

8 июня в Министерстве обороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики (ДНР) и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Уточняется, что российские военные поразили формирования четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов ДНР.

Ранее в Днепропетровской области выявили повреждения ряда предприятий.